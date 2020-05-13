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Pendik'te alkollü sürücü kamyonete çarptı: 2 yaralı

Pendik'te alkollü sürücü kamyonete çarptı: 2 yaralı

Şerit ihlali yapan alkollü kamyonet sürücüsünün bir başka kamyonete çarpması sonucu yaralanan iki sürücüye, ekipler müdahale etti.