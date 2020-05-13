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- Pendik'te alkollü sürücü kamyonete çarptı: 2 yaralı
Pendik'te alkollü sürücü kamyonete çarptı: 2 yaralı
Şerit ihlali yapan alkollü kamyonet sürücüsünün bir başka kamyonete çarpması sonucu yaralanan iki sürücüye, ekipler müdahale etti.
- İHA
- 13.05.2020 - 09:46
Pendik'te 34 UN 8718 plakalı kamyonetin alkollü sürücüsü, aşırı hız nedeniyle şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Ali K.’nin kullandığı 34 BOA 873 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle iki sürücü araçlarda sıkıştı.
YARALANAN 2 SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların yakınları olay yerinde zor anlar yaşarken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Pendik'te alkollü sürücü dehşet saçtı