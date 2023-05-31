Pendik'te araç köprüden uçtu: 2 yaralı
İHA

İstanbul Pendik'te saat 23.00 sularında Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde, seyir halindeki bir araç birden kontrolünü kaybedip bariyerleri aşarak üzerinde bulunduğu köprüden alt caddeye uçtu. sonucu araçta bulunan 4 kişiden 2 kişi yaralandı.

Pendik'te araç köprüden uçtu: 2 yaralı

Araçta yaralana 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza öncesi görüntüler güvenlik kamerası ile kaydedildi.