Pendik'te araç köprüden uçtu: 2 yaralı

İHA
İstanbul Pendik'te saat 23.00 sularında Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde, seyir halindeki bir araç birden kontrolünü kaybedip bariyerleri aşarak üzerinde bulunduğu köprüden alt caddeye uçtu. Kaza sonucu araçta bulunan 4 kişiden 2 kişi yaralandı.
Araçta yaralana 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza öncesi görüntüler güvenlik kamerası ile kaydedildi.