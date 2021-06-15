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    Pendik'te aşı yoğunluğu

    Pendik'te aşı yoğunluğu

    İstanbul Pendik'te, koronavirüs aşılamasının 40 yaşa düşmesiyle hastanede yoğunluk yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 21:45
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 21:47
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    Türkiye genelinde devam eden aşılama kampanyasında, her geçen gün yeni meslek gruplarına aşı randevu sistemi açılıyor.

    Son olarak 40 yaş üzeri ve SGK kayıtlı tüm çalışanlar aşılama kampanyasına dahil edildi.

    HASTANEDE AŞI YOĞUNLUĞU

    Bu yeni gelişmeyle birlikte sırası gelenler Pendik Devlet Hastanesi'nde yoğunluğa neden oldu. Hastane yolunda araç ve yaya trafiği yaşandı.

    Aşı olmak için sırada bekleyen bazı vatandaşlar ile aşısını olup hastaneden ayrılanlar, sabırla sıralarını beklediklerini belirterek, salgının atlatılabilmesi için herkesi aşılanmaya davet etti.

    Pendik'te aşı yoğunluğu VİDEO

    Pendik te aşı yoğunluğu #1

    Pendik te aşı yoğunluğu #2

    Pendik te aşı yoğunluğu #3

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