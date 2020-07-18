Geçtiğimiz hafta koronavirüs kapsamında toplu taşımalara getirilen kurallara uymayarak ceza yiyen sürücünün 'Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin' ifadeleri, minibüs şoförünü fenomen yaptı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde denetimler sürüyor.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, geçtiğimiz hafta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde de, Türkay Özanek isimli minibüs şoförü, fazla yolcu taşıdığı gerekçesi ile ceza yemişti.

Özanek, verilen ceza ile ilgili kendisine soru yönelten basın mensubuna “Cezayı ben yedim afiyet olsun. Alıştık. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin” deyince sosyal medyada gündem oldu.

AYNI BASIN MENSUBUNA KONUŞTU

Özanek, para cezası aldığı günden sonra kendisini ikinci kez görüntüleyen basın mensubuna, “Dertsiz başımızı derde sokma. Şimdi yolcu sayımız tam. Espri bir tarafa Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.

ANKARA'DAKİ DAYISINDAN, KARS'TAKİ TEYZESİNE KADAR ARANDI

Hakkında çıkan haberden sonra birçok yerden kendisini arayanların olduğunu ifade eden Özanek, “O zaman yediğimiz ceza 4 kişi fazla taşımaktandı. Az ileride yolcular inecekti. Devlet yasak koymuş yasağı farkına varmadan çiğnemiş olduk. Beni yakından tanıyanlar bilir, esprili bir kişiliğe sahibim. İlkokul arkadaşımdan asker arkadaşıma kadar herkes aradı. Bir komutanlar aramadı. Onlar da rütbeden dolayı aramadılar. Öyle bir espri yaşadık. Ankara’daki dayımdan Kars’taki teyzeme kadar herkesten telefon geldi” diye konuştu.

Pendik'te ceza yiyen minibüsçü fenomen oldu - VİDEO







'7 YILLIK MASKE' ESPRİSİ

Ceza yediği esnada taktığı maske için yapılan “7 yıllık maske” yorumlarına cevap veren Özanek, “Maskeme dil uzatanlara en derin saygılarımı iletiyorum. Onların da illa ki böyle ikinci el, az kullanılmış maskeleri vardır. Gün içinde değiştiriyoruz ama o an öyleydi” dedi.



