Pendik'te döküm atölyesinde kazan patladı
Döküm atölyesinde kimyasal madde karıştırılan kazanın patlaması sonucu 1 çalışan yaralandı.
- DHA
- 29.04.2020 - 15:25
Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan döküm atölyesinde kimyasal madde karıştırılan kazan patladı.
Patlamanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip kısa sürede söndürdü.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından patlamada yaralanan bir çalışan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kontrol altına alınan yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Pendik'te döküm atölyesinde kazan patladı VİDEO