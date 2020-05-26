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- Pendik'te iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı
Pendik'te iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı
Site içerisindeki marketin önüne gelen bir grup, marketin kapalı olması nedeniyle olay çıkardı.
- DHA
- 26.05.2020 - 11:55
İstanbul Pendik'te Ramazan Bayramı'nın birinci günü bir grup sitenin içerisindeki marketin önüne gelerek marketin açılmasını istedi.
Koronavirüs tedbirlerince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olan marketin sahibi ile grup arasında tartışma çıktı.
2 KİŞİ YARALANDI
Market sahibi ve yakınlarının gelmesi üzerine tartışma büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü.
Sopaların bulunduğu kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Pendik'te iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.