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    Pendik’te metruk binada korkutan yangın

    Pendik’te metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
    • 05.12.2022 - 04:46
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    Pendik’te metruk binada korkutan yangın

    İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 01.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Fayton Sokağı'nda bulunan metruk binanın çatısında yangın çıktı.

    Yangın kısa sürede alevlenirken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bina çatısında soğutma çalışması yapıldı

    Yangın bir saatin sonunda kontrol altına alınırken, metruk binanın çatısında soğutma çalışması yapıldı.

    Çıkan yangında metruk binanın içinde bulunan şahıslar ise yangın esnasında binadan çıkmak istemeyince olay yerindeki polisler terk edilmiş bina içindeki şahısları ikna ederek dışarıya çıkardı.

    Pendik’te metruk binada korkutan yangın #1

    Ölen yada yaralanan yok

    İHA'nın haberine göre, yangının kontrol altına alınmasından sonra polis ekipleri olay ile incelemeleri yaparken metruk binada çıkan yangın sonucu ölen ve yaralanan olmadı.

    Pendik’te metruk binada korkutan yangın #2


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