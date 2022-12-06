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    Pendik’te metruk villada yangın

    İstanbul Pendik'te metruk haldeki bitişik iki villada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
    • 06.12.2022 - 00:47
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    Pendik’te metruk villada yangın

    Saat 23.00 sıralarında İstanbul'un Pendik ilçesi Güzelyalı Mahallesi Elzem Sokak’ta bulunan boş haldeki iki villada meydana gelen olayda, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale etti. İtfaiyenin söndürme çalışması sırasında binanın çatısında çökmeler meydana geldi.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

    İHA'nın haberine göre, yangından dolayı endişelenen bazı vatandaşlar ise sokağa çıktı.

    Sahil bulvarı trafiğe kapatılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

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