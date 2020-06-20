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    Pendik'te motosikletini akıntıya kaptıran sürücü

    İstanbul'da E-5 karayolu Pendik mevkiinde yağışın etkisiyle rögarlar taştı, göle dönen yolda araçlar ilerleyemedi. Suya aldırmadan ilerlemeye çalışınca motosikletini akıntıya kaptırdı.
    • İHA
    • 20.06.2020 - 05:16
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    Pendik'te motosikletini akıntıya kaptıran sürücü

    İstanbul'da, Pendik Güzelyalı E-5 karayolunda yağışın etkisiyle rögarların taştığı E-5 karayolu göle döndü.

    Akıntının da etkisiyle araçlar ilerleyemedi. Bir minibüs göle dönen yolun ortasında su birikintisinde mahsur kaldı.

    Pendik'te motosikletini akıntıya kaptıran sürücü VİDEO

    MOTORU AKINTIYA KAPTIRDI

    Bu sırada bir motosikletli ısrarla suda ilerlemeye çalıştı. Motosikletli bir süre suda ilerledikten sonra motosikletini akıntıya kaptırdı.

    Yoğun yağış nedeniyle minibüsün göle dönen yolda mahsur kalması ve motosikletlinin ısrarla göle dönen yolda ilerleyip motosikletini akıntıya kaptırması saniye saniye kameraya yansıdı.

    Görüntülerde yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintisine giren motosikletli suda mahsur kalıp akıntıya kapılıyor.

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