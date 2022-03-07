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Pendik'te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi

Pendik'te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi

İstanbul Pendik'te atık yağlardan mazot üretilen bir tesise yapılan baskında piyasa değeri yarım milyon lira olan yaklaşık 30 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.