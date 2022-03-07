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    Pendik'te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi

    İstanbul Pendik'te atık yağlardan mazot üretilen bir tesise yapılan baskında piyasa değeri yarım milyon lira olan yaklaşık 30 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 19:31
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    Pendik'te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi

    İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettikleri Pendik ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tesise baskın düzenledi.

    30 BİN LİTRE KAÇAK MAZOT YAKALANDI

    Yapılan incelemelerde atık yağın işlenerek mazota dönüştürüldüğü tesiste piyasa değeri yarım milyon lira olan yaklaşık 30 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Baskında 2 kişi gözaltına alınırken tesisin önünde park halinde bulunan panelvan araçta da tır parklarında satılmak üzere bekletilen 5 bin litre kaçak mazot olduğu görüldü.

    Pendik te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi #1

    Pendik te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi #2

    Pendik te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi #3

    Pendik te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi #4

    Pendik te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi #5

    Pendik te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi #6

    Pendik te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi #7


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