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    Pendik'te zincirleme kaza: 3 yaralı

    Pendik'te lüks bir otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
    • 07.12.2022 - 02:27
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    Pendik'te zincirleme kaza: 3 yaralı

    İstanbul Pendik'te saat 23.30 sıralarında, Esenyalı Köprüsü, Kadıköy istikametinde, lüks otomobilin neden olduğu kazada 3 araç birbirine girdi.

    Kazada 3 kişi yaralandı

    Kazada 3 kişi yaralanırken, lüks otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Pendik te zincirleme kaza: 3 yaralı #1

    Kazayı izlerken kazaya karıştılar

    İHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anakara istikametine giden sürücüler, olay yerine bakmak isterken zincirleme kazaya neden oldular. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

    Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, lüks otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Pendik te zincirleme kaza: 3 yaralı #2

    Pendik te zincirleme kaza: 3 yaralı #3


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