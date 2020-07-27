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    Perge'de, 1700 yıllık kadın heykeli bulundu

    Perge Antik Kenti'nde, M.S. 3'üncü yüzyıla ait kadın heykeli bulundu. Heykel, restorasyon çalışmalarının ardından Antalya Müzesi'nde sergilenecek.
    • DHA
    • 27.07.2020 - 12:30
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    Perge'de, 1700 yıllık kadın heykeli bulundu

    Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, 2020 yılının ilk heykeli bulundu.

    Bir zamanlar Pamfilya bölgesine başkentlik yapan Perge'de bulunan heykelle ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

    GİYSİLİ KADIN HEYKELİ

    Açıklamada heykelin, M.S. 3'üncü yüzyıla ait ve giysili bir kadın olduğu belirtildi. Heykelin baş ve vücut kısımları iki parça halinde çıkartıldı. Heykelin restorasyon çalışmaları sonrasında, Antalya Müzesi'nde ziyarete açılacağı kaydedildi.

    Perge'de, 1700 yıllık kadın heykeli bulundu #1

    DÜNYANIN EN ZENGİN MÜZELERİ ARASINDA

    Dünyanın en zengin müzeleri arasında gösterilen Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin çok önemli bölümünü Perge Antik Kenti'ndeki buluntular oluşturuyor. Şehirdeki akropolisin Tunç Çağı döneminde kurulduğu düşünülüyor. Helenistik dönem boyunca şehir, eski dünya içerisindeki en zengin ve güzel şehirler arasında sayılıyor.

    Perge'de, 1700 yıllık kadın heykeli bulundu #2

    Perge'de, 1700 yıllık kadın heykeli bulundu #3

    Perge'de, 1700 yıllık kadın heykeli bulundu #4

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