Perre Antik Kenti’nde tek mezarda 3 iskelet bulundu

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu alanda yürütülen kazılarda, bir mezar içerisinde 2 yetişkin ve 1 çocuk iskeleti ortaya çıktı.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu alanda yürütülen kazılarda mezar odalarının aksine, tek sanduka mezar odasında 3 iskelet tespit edildi.

1600 YILLIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Arkeologlar, bir kadın, bir erkek ve bir çocuğa ait iskeletlerin yanında bulunan sikke ve diğer eşyalardan, mezarın 1600 yıllık olduğunu ifade etti.

Bölgede daha önce yapılan kazılarda da 1500 yıllık bir erkek iskeleti bulunmuştu.















