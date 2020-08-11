Pervin Buldan: İttifak isteyenle görüşürüz

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, parti gündeminde ittifak olmadığını fakat HDP ile ittifak isteyen partilerle görüşebileceklerini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisi tarafından düzenlenen Demokrasi Buluşmaları etkinlikleri kapsamında katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyaset gündeminin en tartışmalı konularından biri olan ittifaklara ilişkin açıklamalar yapan Buldan, partilerinin gündeminde ittifak olmadığını söyledi.

CHP ve HDP arasında resmi olmayan ittifakın, resmiyete taşınması tartışmaları sürerken, Muharrem İnce'nin partisinden ayrılıp yeni parti kurma çalışmalarına başlaması, tartışmaları alevlendirmişti.

"HDP İLE İTTİFAK KURMAK İSTEYENLER VARSA GÖRÜŞÜLÜR"

CHP’li Müslim Sarı’nın, yaptığı “Bölünme paranoyasından kurtulmak zorundayız. CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi” açıklamasını değerlendiren Buldan, “Biz demokrasi mücadelesi için herkesin güç birliği yapması gerektiğini söylüyoruz. HDP’yle ittifak kurmak isteyenler varsa tabii ki görüşülür, konuşulur. Ancak bizim şu ya da bu partiyle ‘bir ittifak kuralım’ diye bir gündemimiz yok.” dedi.