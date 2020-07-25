Petnos Gölü’nde sıcaklık 20 dereceyi geçmiyor

Yeşiliyle ünlü Artvin'in Yukarı Maden Köyü sınırları içerisinde bulunan 2 bin 550 rakımdaki Petnos Gölü, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Türkiye’de doğa turizmi denince akla ilk gelen yerlerden biri de Artvin…

Yeşiliyle ünlü kentin doğal güzellikleri, doğaseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Artvin’in yaylaları ise koronavirüs nedeniyle izole tatil yapmak isteyenlere sakin bir ortamda doğayla iç içe dinlenme imkanı sunuyor.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Şehrin merkez köylerinden Yukarı Maden Köyü’ne bağlı 2 bin 550 rakımdaki Petnos Gölü de keşfedilmeyi bekliyor.

Göle gelen ziyaretçiler, günübirlik gezintinin yanı sıra buradaki butik tesiste konaklayacağı gibi kamp kurma imkanına da sahip oluyor.

“SICAKLIK 20 DERECEYİ GEÇMİYOR”

Yukarı Maden Köyü'nden Petnos Gölü’ne gelen Nurettin Kurtuluş, “Artvin şehir merkezine yaklaşık olarak 90 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Yukarı Maden Köyü içerisinden gidilen Petnos Gölü'ne gidilirken köy merkezine kadar 75 kilometre asfalt yol, köy merkezinden sonra 15 kilometre de orman yolundan ulaşım sağlanmaktadır. Yazın şehir merkezinde hava sıcaklığı 40-45 derece olduğu zamanlar burada hava sıcaklığı 20 dereceyi geçmiyor. Bu sebepten ötürü sıcaktan bunalan vatandaşlarımızın uğrak noktası oluyor. Koronavirüsten dolayı kalabalıktan uzak durmaya çalışanları ve doğaseverleri, yaylamıza bekliyoruz.” dedi.

HAZİRANDA ÇIKTIKLARI YAYLADAN EKİMDE İNİYORLAR

Petnos Gölüne yaylacılık yapan Fikriye Güreli ise haziran ayında çıktıkları yayladan ekim ayında indiklerini söyledi.

Öte yandan yayla, Rize'nin yine gölü ile ünlü Badara Yaylası'na benzerliği ile de dikkat çekiyor.