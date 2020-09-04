Peygambere hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden E. M. isimli şahsın Bursa'da gözaltına alındığını açıklandı.

Bursa'da yaşadığı öğrenilen ve "tcbelensay" ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan E. M. isimli şahıs, İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlar yaptı.

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

E. M.'nin yaptığı provokatif paylaşımlar bir süre sonra yayılarak gündeme gelmesiyle tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kullanıcılar tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şikayet edilen E. M., Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

E. M., gözaltına alındıktan sonra sorgusunda, hesabı kendisinin açtığını daha sonra kimlik bilgilerini bilmediği Y. B. isimli bir şahsa verdiğini söyleyerek serbest bırakıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şahıs salıverilmesinin ardından yapılan itirazla tekrar gözaltına alınarak, dijital aletlerine el konularak adliyeye sevk edildi.

Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geniş bir açıklama yapıldı.

DİJİTAL ÜRÜNLERİNE EL KONULDU

Müdürlükten yapılan açıklamada "Sosyal medya platformları üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri sırasında;

Dini değerleri alenen aşağılayan "tcbelensay" rumuzlu hesabın kullanıcısı olduğu değerlendirilen E. M. isimli şahıs 03.09.2020 tarihinde ikamet ettiği Bursa ili Gemlik ilçesinde gözaltına alınmış alınan ifadesinde "hesabı kendisinin açtığını sonrasında açık kimlik bilgilerini bilmediği Y. B. isimli şahsa kullanması için verdiğini” beyan etmiş daha sonra C.Savcısının talimatı ile salıverilmiştir.

Yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E. M. için tekrar gözaltı ve şahsa ait dijital materyallerine el koyulması talimatı verilmiş, şahıs gözaltına alınarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlarla mücadelemizi her alanda olduğu gibi 7/24 esasına göre sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyulur." ifadelerine yer verildi.