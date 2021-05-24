Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarından Yunanistan'a geçmek isterken Pınar Adası'nda kalan 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtuldu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Pınar Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtarmak için bir bot görevlendirdi.

GÖÇMENLER YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından ada üzerindeki 29 düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı.

Kurtarılan göçmenler Ayvalık’ta işlemlerinin yapılması için yetkililere teslim edildi.