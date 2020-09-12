Pınar Gültekin cinayeti sanığı, boşanma davası için ifade verdi

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i Cemal Metin Avcı, eşiyle olan boşanma davası için ifade vererek, eşine maddi manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon TL ödemeyi kabul etti.

Muğla'nın Ula ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'i, 16 Temmuz'da, boğarak öldürüp, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döken Cemal Metin Avcı 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

BOŞANMA DAVASI İÇİN İFADE VERDİ

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi tarafından Muğla'da açılan anlaşmalı boşanma davası için dün sabah Afyonkarahisar 1'inci Aile Mahkemesi'nde ifade verdi.

Afyonkarahisar Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cemal Metin Avcı, cezaevi jandarmasının geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi.

7 Ağustos 2020 tarihinde anlaşmalı boşanma protokolüne attığı imzayı teyit eden Cemal Metin Avcı, boşanma davasında gündeme gelecek olan protokol şartlarına yönelik hâkimin sorularını da cevaplandırdı.

Cemal Metin Avcı, boşanma protokolünde yer alan, eşiyle ortak çocukları C.A.'nın velayetinin annesine verilmesini, karar kesinleştikten sonra çocuğu için aylık 2 bin 500 TL nafaka ödemeyi kabul etti.

EŞİNE 5 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Eşine maddi manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon TL ödemeyi kabul eden Avcı, ödemeyi yapamaması halinde kendisine ait şirketin bedel talep etmeksizin eşine devrini, aynı zamanda Muğla'da bulunan bir taşınmazla iki ayrı aracı da devretmeyi kabul etti. Avcı'nın Afyonkarahisar 1'inci Aile Mahkemesi'nce alınan ifadesi Muğla Aile Mahkemesi'ne gönderildi.







