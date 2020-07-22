Pınar Gültekin’in cenazesi Bitlis'e getirildi

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Gültekin'in cenazesi, Hizan ilçesindeki camide kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, vahşice katledildi.

Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan Gültekin'i öldüren zanlı, tutuklandı.

Pınar Gültekin'in cenazesi, memleketi Bitlis'in Hizan ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Burada cenaze namazı kılınacak olan Gültekin'in, daha sonra Gayda köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

Cenaze namazı için ilçe halkı cami önünde toplandı.

Pınar Gültekin’in cenazesi memleketine getirildi VİDEO