Albayrak: Piyasalarımız hızlı toparlanma reflekslerine sahip

Albayrak: "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı.

Bakan Albayrak "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık" dedi.

Berat Albayrak, "Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz" mesajını verdi.

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