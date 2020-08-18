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    PKK, SİHA korkusuna kıyafet değiştirdi

    Terör örgütü SİHA'lara av olmaktan kurtulamayınca radar ve termal kameralarca tespiti güçleştiren kumaşlarından yapılmış kıyafetlere yöneldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 08:55
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    PKK, SİHA korkusuna kıyafet değiştirdi

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediyor.

    Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarla kendi askeri silahlarını üretmesi sonrası TSK'nın bünyesine kattığı SİHA ve İHA'lar, terör örgütünün korkulu rüyası haline geldi.

    SİHA VE İHA'LAR KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

    Geçtiğimiz günlerde terör örgütün sözde liderlerinden Murat Karayılan görüntülü bir açıklama yaptı.

    Karayılan yaptığı açıklamada  PKK'nın yıllardır giydiği kıyafetler yerine ilk defa kamuflajlı kıyafetler giyinmiş olduklarına dikkat çekti.

    GİZLENME ÖZELLİĞİ OLAN PAHALI KIYAFETLER

    Askeri kaynaklar Karayılan'ın bahsettiği kıayafetlerin bir çalı veya bölgeye uygun bitki yığını özelliğine sahip;  pahalı, görünmez ve sabit durulduğunda havadan tespitinin zor olduğunu belirtti.

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