PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

Jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

3 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

BU YIL TESLİM OLANLARIN SAYISI 39'A YÜKSELDİ

Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylece ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi.