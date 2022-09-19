PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha teslim oldu

PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan ve ailesi evlat nöbetinde bulunan 1 örgüt mensubu teslim olarak, ailesiyle görüştü.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Teslim olduktan sonra Elazığ'da ailesiyle görüştü

Söz konusu örgüt mensubunun annesi Sevim Dayaklı ve ağabeyi Mehmet Aytekin'in ise 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde yer aldığı belirlendi.

DHA'nın haberine ögre, örgüt mensubu teslim olduktan sonra Elazığ'da ailesi ile bir araya geldi.





