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    PKK'dan kaçan terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 15:13
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    PKK'dan kaçan terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu, bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    BU YIL 36 TERÖRİST TESLİM OLDU

    Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 36'ya yükseldi.

    PKK dan kaçan terörist teslim oldu #1

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