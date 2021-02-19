PKK'nın 8 yaşındayken kaçırdığı Ekrem Şeflek'in ailesi evlat nöbetinde

Çocukları 8 yaşındayken PKK tarafından kaçırıldıktan sonra bir daha haber almayan aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki eyleme katılarak açıklamalarda bulundu.

Siirt'in Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 1993 yılında 8 yaşındayken, çobanlık yaptığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Ekrem Şeflek'in ailesi, 28 yıldır haber alamadığı evlatları için, Diyarbakır'da HDP binası önünde 1,5 yıldır evlat nöbeti tutan ailelerin arasına katılmaya karar verdi. 72 yaşında annesi Huri ve 78 yaşındaki babası yaşlılık ve hastalıklarından dolayı Diyarbakır'a gidemeyince, kendisinde 3 yaş küçük kardeşi Erdal Şeflek, HDP binası önüne gelerek ailelerin arasına katıldı

"ASKER OLACAKTI"

Dün, nöbete katılan kardeşi Erdal Şeflek, ağabeyinin asker olmak istediğini ve son çekilen fotoğrafında da üzerinde üniforma olduğunu söyledi.

28 YILDIR HABER ALAMIYOR

Hastalığından dolayı evlat nöbetine katılamayan, Ormanbağ'da yaşayan anne Huri Şeflek (72) de 28 yıldır oğlundan haber alamadığını ve evlat hasretiyle hastalandığını anlattı.

HAYVANLARI TELEF ETTİLER

Baba Naif Şeflek ise "Çocuğum sürüyle birlikte kaçırıldı. Daha sonra sürünün bulunduğunu söylediler. Asker ve güvenlik korucuları olarak bölgeye gittik. Olay yerine gittiğimizde yüzlerce hayvanımızı telef edilmiş bulduk ancak çocuğumdan herhangi bir iz bulamadık." dedi.

"ÖLÜ İSE KEMİKLERİNİ İSTİYORUM"

Ekrem'in annesi Huri Şeflek, oğlunun sağsa dirisini değilse kemiklerini istediğini dile getirerek, "Oğlumu kaçıran bu terör örgütünün Allah belasını versin. Ben oğlumun hasretinden hastalandım. Kocam ve diğer oğullarım güvenlik korucusudur. Bizler kendimizi bildiğimiz günden bu yana devletimizin yanında olduk. Devletimizden, oğlumun bulunmasını istiyorum. Oğlum sağsan gel yanımıza. Ölü ise kemikleri bize verilsin." diye konuştu.

"OĞLUMDAN ÖNCE İKİ GENÇ KAÇIRILDI"

Naif Şeflek, oğlu Ekrem kaçırılmadan önce iki gencin daha kaçırıldığını ve bunlardan birinin öldürüldüğünü ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

"27 Ekim 1993'te saat 16.00 sıralarında çocuğum, sürü ile birlikte kaçırıldı. Akşam bulamadık. Sabah erken saatlerde bize haber verdiler. Sürünün bulunduğunu söylediler. Bizler de burada bir korucu tim ve askerle birlikte gittik. Olay yerine gittiğimizde bine yakın koyunu kesilmiş ve şişlenmiş halde bulduk. 100 koyun bize aitti. Ancak çocuğumdan herhangi bir iz yoktu. Sabaha kadar orada kaldık, sonra tekrar köyümüze döndük. Benim oğlumdan önce iki genç kaçırıldı. Biri öldürüldü, diğeri ise geri verildi, ancak benim oğlumdan bir iz yoktu."





"BİR MEZARI OLSUN"

Ekrem'in ağabeyi Übeyit Şeflek, ailesinin kaçırılma olayından sonra ciddi sıkıntılar çektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Ailem çok acılar çekti. Kardeşim 28 yıldır kayıp. Kendisinden hiç haber alamadık. Ben ve ailemin tek isteği Ekrem'in dirisinin ya da ölüsünün bulunmasıdır. Yani kardeşimin bir mezarı olsun ve bizler de bu mezara giderek dualarımızı edelim."





"BABALARIMIZ GÜVENLİK KORUCUSUYDU"

Çocukluk arkadaşı Süleyman Tünüklü de o dönem hayvanları Ekrem'le birlikte otlattıklarını anlatarak şu açıklamalarda bulundu:

"O resmi de karakolda çektik. Askerlerle sürekli iç içeydik. Babalarımız o zaman güvenlik korucusuydu. Bir gün Ekrem'in kaçırıldığını ve koyunlarının öldürüldüğünü öğrendi. Ekrem'in bulunmasını çok istiyorum. Ailesinin çektiği acıyı çok yakından biliyorum."