PKK'nın kaçırdığı çocukların ortak geçmişi HDP

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 536’ncı gününe girdi. Anne Güllü Turan, 2014'te kaçırılan kızı Alev Turan'ı HDP'den istedi.

PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi PKK vahşetine rağmen 536’ncı gününde de devam etti. Okuldan dönmeyen kızını aradıktan sonra PKK tarafından kaçırıldığını öğrenen anne Güllü Turan, kızını HDP'lilerden geri istedi.

HDP BİNASINDA GÖRÜLDÜ

2014’te kızının okuldayken eve gelmesini beklediklerini ama gelmediğini belirten anne Güllü Turan, arayıp soruşturduklarını, kızının Tunceli’de HDP’nin binasına girip çıktığını öğrendiklerini söyledi.

"GÖTÜRMEDİK" DEDİLER

Anne Turan, "Eşim HDP’nin binasına gitti. Melek adında bir bayan varmış. Ona kızımın buraya geldiğini söylemiş, o da kendilerinin götürmediğini söyledi. Kızım da 'Ben Melek ablanın yanındayım' dedi. Melek abla da sensin dedi. En sonunda karakola haber verdik, savcılığa gittik." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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"SÜTÜMÜ HELAL ETMEM"

Savcılıkta kızının Ayn el Arab'a gittiğini öğrendiğini söyleyen anne Turan, "Kızımı HDP’liler götürdü. Başvurduk bize karakolun yolunu gösterdiler. Tuncelili annelere, babalara sesleniyorum, HDP'nin kapısına gelin. Kızım sana sesleniyorum, gelmezsen sütümü de sana helal etmem. Ne olur dön eve." dedi.