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    PKK’nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek

    Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce kaçıp farklı yerlere sığınan ve PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen PKK’nın sözde kadın komutanı, sınır dışı edilecek.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 18:19
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    PKK’nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek

    Afrin’de yapılan Zeytin Dalı Harekatı’ndan önce kaçan A.Ş.M. isimli PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen şahıs bir süredir farklı yerlerde saklanıyordu.

    SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

    Yapılan aramalar sonucunda,  sözde 15 kişilik bir grubun kadın komutanı olan A.Ş.M, Darıca’da saklandığı yerde bulundu.

    SINIR DIŞI EDİLECEK

    Kocaeli Adliyesi’ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.

    PKK’nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek #1

    PKK’nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek #2

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