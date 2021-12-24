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PKK’nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek

PKK’nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek

Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce kaçıp farklı yerlere sığınan ve PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen PKK’nın sözde kadın komutanı, sınır dışı edilecek.