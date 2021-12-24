PKK’nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek
Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce kaçıp farklı yerlere sığınan ve PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen PKK’nın sözde kadın komutanı, sınır dışı edilecek.
- İHA
- 24.12.2021 - 18:19
Afrin’de yapılan Zeytin Dalı Harekatı’ndan önce kaçan A.Ş.M. isimli PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen şahıs bir süredir farklı yerlerde saklanıyordu.
SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI
Yapılan aramalar sonucunda, sözde 15 kişilik bir grubun kadın komutanı olan A.Ş.M, Darıca’da saklandığı yerde bulundu.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Kocaeli Adliyesi’ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.