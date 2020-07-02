PKK'ya yapılan operasyonlar Halk Tv'de eleştirildi

Halk Tv'de Ayşenur Aslan'ın moderatörlüğünde Rıza Zelyut'un konuk olduğu programda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği "Pençe" operasyonlarını eleştirildi.

TSK'nın hain terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği "Pençe" operasyonları başarıyla devam ederken, Halk Tv'de Ayşenur Aslan'ın moderatörlüğünü yaptığı, konuk olarak da Rıza Zelyut'un katıldığı bir programda eleştirildi.

Moderatör Ayşe Aslan'ın TSK neden orada sorusu üzerine Rıza Zelyut'un yorumu izleyenleri şaşkına çevirdi.

"BUNLARIN HEPSİ BİR GÖSTERİ"

Sorulan soruya cevap veren Zelyut, "Vallahi bunların hepsi bir gösteri. Bir tiyatro perdesinden bize bir oyun izletiyor iktidar." dedi.

Aslan'ın iktidar'ın amacı nedir sorusu üzerine Zelyut, "Amaç, daha önce de söyledim bir düşmana ihtiyacı var.

Çatışmaya, kavgaya ihtiyacı var. Kavga ve düşmanlaştırma üzerinden iç düşman ve dış düşman yaratmak suretiyle, seçmeni elde tutma propagandasından başka bir şey değildir." sözlerini sarf etti.

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