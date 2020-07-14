Yıldırım-1 Cudi operasyonunu başladı

Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldığı açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Yaz kış, gece gündüz demeden hain örgütün mensuplarını ve yuvalarını yok eden Mehmetçik, bu kez Şırnak kırsalındaki Cudi Dağı'na operasyona çıkıyor.

Teröristlere yönelik düzenlenecek, Yıldırım-1 Cudi adı verilen operasyonu İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy duyurdu.

"BU OPERASYONLAR SERİ BİR ŞEKİLDE SÜRECEK"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'nda açıklama yaparak operasyonu başlattıklarını duyuran Ersoy, "Örgütün hain emellerine hizmet edenlere karşı önceki gün Yıldırım 1 Cudi operasyonunu başlattık. Bu operasyonlarımız seri bir şekilde sürecek. Cudi Dağından başlayıp bugüne kadar adı terörle anılan hassas noktalarda devam edecek… Kato, Bestler Dereler… Aklınıza neresi gelirse... Bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.