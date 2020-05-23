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    Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza

    Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen atlarıyla halk plajında gezen 5 ciritçiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 20:34
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    Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza

     

    Kocaeli'ni Darıca ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki halk plajında atlarını  koşturan 5 ciritçiyi fark eden polis, ciritçileri sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle müdahalede bulundu.

    Polisin ceza yazacağını öğrenen bir ciritçi, atlardan birisinin ateşinin çıkması üzerine sahile gelerek atları denize soktuklarını söyledi.

    Bu durumu mazeret olarak kabul edemeyeceklerini belirten polis, diğer atların neden sahilde olduğunu sordu.

    TOPLAM 16 BİN TL CEZA YEDİLER

    Polis, 5 ciritçiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle 3 bin 150'şer TL ceza kesti. Ciritçiler cezanın  kesilmesinin ardından atlarını alarak ahırlarına götürdü.Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza -1


    Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza -2

    Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza -3

    Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza -4

    Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza -5

    Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza -6

    Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza -7

    Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza -8

    Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza -9

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