Polatlı'da kumar oynayan 10 kişiye polis baskını

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Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynayan 10 kişiye, 47 bin 670 lira para cezası kesildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde kumar oynandığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

10 KİŞİYE 47 BİN 670 LİRA PARA CEZASI

Düzenlenen operasyonda kumar oynayan 10 kişi yakalandı.

Yakalanan 10 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 34'üncü Maddesi gereği kumar oynamak, 32'inci Madde'deki emre aykırı davranış,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Madde'ki yazılı yasaklara aykırı hareket etme suçlarından 4 bin 767'şer lira, toplamda da 47 bin 670 lira idari para cezası kesildi.