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    Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi

    Manisa'da, 2018 yılında görev sırasında kalp krizinden yaşamını yitiren ve 1 yıl sonra şehit sayılan polis memuru Turan Sütçü'nün cenazesi, mezarından çıkarılıp törenle şehitliğe defnedildi.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 19:59
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    Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Turan Sütçü, 14 Haziran 2018 tarihinde, görevdeyken kalp krizinden hayatını kaybetti.

    1 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI

    Evli, 2 çocuk babasının Sütçü, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Sütçü, ölümünden 1 yıl sonra şehit sayıldı. Manisa Valiliği, 11 Ocak 2022 tarihinde, Sütçü'nün cenazesinin şehitliğe taşınmasına karar verdi.

    ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLDİ

    Karar üzerine Sütçü'nün cenazesi, bugün bulunduğu Yeni Mezarlık'taki mezarından çıkarılıp, törenle 100 metre ilerideki şehitliğe defnedildi.

    Törene Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve mesai arkadaşları, eşi, annesi, çocukları ile yakınları katıldı.

    Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya'nın, defnin ardından tabuttaki Türk bayrağını şehit polisin eşi İlknur Sütçü'ye takdim etmesiyle tören sona erdi.

    Polis memuru Turan Sütçü nün naaşı şehitliğe nakledildi #1

    Polis memuru Turan Sütçü nün naaşı şehitliğe nakledildi #2

    Polis memuru Turan Sütçü nün naaşı şehitliğe nakledildi #3

    Polis memuru Turan Sütçü nün naaşı şehitliğe nakledildi #4

    Polis memuru Turan Sütçü nün naaşı şehitliğe nakledildi #5

    Polis memuru Turan Sütçü nün naaşı şehitliğe nakledildi #6

    Polis memuru Turan Sütçü nün naaşı şehitliğe nakledildi #7

    Polis memuru Turan Sütçü nün naaşı şehitliğe nakledildi #8


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