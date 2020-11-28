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    Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci

    Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alınacağını açıkladı.
    • AA
    • 28.11.2020 - 23:57
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    Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci

    Polis Akademisi'nin internet sitesinden 27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak.

    Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden açıklanacak.

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