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Polis okullarında mayıs sonuna kadar eğitim yok

Polis okullarında mayıs sonuna kadar eğitim yok

Koronavirüs önlemleri kapsamında, tüm polis okullarında bu ayın sonuna kadar eğitim öğretimin yapılmayacak.