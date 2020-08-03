İstanbul polisi, evinin önüne pasta ve hediyelerle gittikleri Ali Umut'un doğum gününü kutlayarak, polis otosuna bindirdi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, polisleri çok seven ve özel harekat polisi olmak isteyen 7 yaşındaki Ali Umut Erkul için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Ailenin isteği üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük çocuğun evinin önüne pasta ve çeşitli hediyelerle gitti.

POLİS ARACINDA MUTLU ANLAR

Polis üniforması giyen Erkul, karşısında polisleri görünce mutlu anlar yaşadı. Polisler, pasta ve çeşitli hediyeler ikram ederek küçük çocuğun ve ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Küçük çocuk daha sonra polis aracına bindirildi. Polis aracında sirene basarak eğlenen küçük Erkul, daha sonra doğum gününü kutlayan polislerle beraber hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Polis olmak isteyen Ali Umut'a sürpriz doğum günü

"ÖZEL HAREKATTA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Kendisine yapılan doğum günü sürprizinden mutluluk duyduğunu söyleyen küçük Ali Umut Erkul, “Polis olmak istiyorum. Özel harekatta çalışmak istiyorum” dedi.

"MUTLU OLDUK"

Baba Birol Erkul ise “Mutlu olduk. Emniyetimizle irtibata geçtik. Sağ olsunlar kırmadılar bizi. Zahmet ettiler buraya kadar geldiler. Dilerim hayalini gerçekleştirir” dedi.