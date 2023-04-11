Polis ve bekçilerin hesaplarına POLSAN yıllık temettüler yansıtıldı

AA

Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nda (POLSAN) polis ve bekçilerin yıllık temettülerinin hesaplarına yatırıldığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.



Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, POLSAN'ın büyümeye devam ederken polis ve bekçilerin geleceğini de güvence altına aldığını belirtti.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Polis Bakım ve Yardım Sandığımız (POLSAN) büyümeye devam ederken, Polislerimiz ve Bekçilerimizin geleceğini de güvence altına alıyor...



115 bin emniyet mensubumuzun ortak olduğu POLSAN’da polislerimiz ve bekçilerimizin yıllık temettüleri an itibariyle hesaplarına yansıtıldı.



Ortaklara yansıtılan yıllık temettü de geçen yıla göre ortalama 3,5 kat arttı. Örneğin 2022 yılında 9.100 TL temettüsü olan 25 yıllık bir ortağın 2023 yılındaki temettüsü 34.300 TL oldu.



POLSAN’ın 2022 yılında toplam kârı

%377 artışla, 2 MİLYAR 451 MİLYON TL olarak gerçekleşti.



POLSAN’a bu yıl ortak olan bir emniyet mensubumuz,

25 yıl sonra emekli olduğunda bugünkü reel değerlerle

1,5 ila 2 Milyon TL emekli ikramiyesi alabilecek.



Değerli polis ve bekçi kardeşlerim; güçlü gelecek vadeden POLSAN’a üye olun bu gelecekten mahrum kalmayın.