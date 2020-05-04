Dolar
7.0474
0.5536%
Euro
7.7077
0.0506%
Altın
1707.43
0.4146%
Borsa
98534.64
-2.5471%
G. Altın
386.991
0.9071%
Bitcoin
62276.66
1.0361%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Polisi yumruklayan iki kardeşin görüntüleri ortaya çıktı

    Kocaeli'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek motosikletle gezen ve polisi darbeden 2 kardeşe ev hapsi verilirken, polise saldırı anının ise görüntüleri paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2020 - 16:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Polisi yumruklayan iki kardeşin görüntüleri ortaya çıktı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen motosikletle gezen 2 şahıs, polisin dur ihtarına uymayarak kaçarken bir süre sonra yakalanmıştı.

    Polis, kardeş oldukları öğrenilen iki şahsın kimliklerini kontrol etmek istediğinde, Murat I. ve Uğur I. tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı.

    Takviye ekiplerin gelmesiyle 2 kardeş güçlükle kontrol altına alınarak gözaltına alınmıştı.

    1 AY EV HAPSİ

    Emniyetteki işlemlerin ardından Murat I. ve Uğur I. adliyeye sevk edildi. 2 kardeşe 30 gün ev hapsi cezası verildi.

    Öte yandan, iki şahsın polisle yumruk yumruğa birbirine girdiği o anların görüntüsü ortaya çıktı.

    Polisi yumruklayan iki kardeşin görüntüleri ortaya çıktı ViDEO

    Görüş Bildir