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Polisi yumruklayan iki kardeşin görüntüleri ortaya çıktı

Polisi yumruklayan iki kardeşin görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek motosikletle gezen ve polisi darbeden 2 kardeşe ev hapsi verilirken, polise saldırı anının ise görüntüleri paylaşıldı.