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- Polisi yumruklayan iki kardeşin görüntüleri ortaya çıktı
Polisi yumruklayan iki kardeşin görüntüleri ortaya çıktı
Kocaeli'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek motosikletle gezen ve polisi darbeden 2 kardeşe ev hapsi verilirken, polise saldırı anının ise görüntüleri paylaşıldı.
- Haber Merkezi
- 04.05.2020 - 16:52
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen motosikletle gezen 2 şahıs, polisin dur ihtarına uymayarak kaçarken bir süre sonra yakalanmıştı.
Polis, kardeş oldukları öğrenilen iki şahsın kimliklerini kontrol etmek istediğinde, Murat I. ve Uğur I. tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı.
Takviye ekiplerin gelmesiyle 2 kardeş güçlükle kontrol altına alınarak gözaltına alınmıştı.
1 AY EV HAPSİ
Emniyetteki işlemlerin ardından Murat I. ve Uğur I. adliyeye sevk edildi. 2 kardeşe 30 gün ev hapsi cezası verildi.
Öte yandan, iki şahsın polisle yumruk yumruğa birbirine girdiği o anların görüntüsü ortaya çıktı.
Polisi yumruklayan iki kardeşin görüntüleri ortaya çıktı ViDEO