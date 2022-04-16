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    Polisle alay eden Pakistan uyruklu şahıs gözaltına alındı

    Emniyet Teşkilatını küçük düşürücü videolar çekip sosyal medya üzerinden paylaşan Pakistan uyruklu A.K. gözaltına alındı.
    • 16.04.2022 - 03:39
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    Polisle alay eden Pakistan uyruklu şahıs gözaltına alındı

    Pakistan uyruklu bir kişi sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatıyla dalga geçtiği videoları paylaştı.

    Gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, "Türk Milletini, Cumhuriyetini, Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında kimliği tespit edilen A.K. dün Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı.

    A.K.'nin polisteki işlemleri devam ediyor.

    Polisle alay eden Pakistan uyruklu şahıs gözaltına alındı #1


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