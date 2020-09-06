Dolar
7.4334
0.0094%
Euro
8.8101
-0.0351%
Altın
1933.93
0.1626%
Borsa
1086.32
0.9272%
G. Altın
462.322
0.2287%
Bitcoin
79950.75
-2.0079%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Polisten kaçan alkolü sürücü koronalı çıktı

    Aksaray’da salgın karantinasını delerek alkol alan koronavirüslü sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.
    • İHA
    • 06.09.2020 - 08:51
    • Güncelleme : 06.09.2020 - 08:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Polisten kaçan alkolü sürücü koronalı çıktı

    Aksaray'da uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekibi şüphe üzerine seyir halindeki bir araca dur ihtarında bulundu.

    Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlarken, polis ekipleri otomobilin peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu şahıs Küçük Bölcek Mahallesi 2650 sokakta yakalandı.

    SAĞLIK KONTROLÜNDE TESPİT EDİLDİ

    Kimlik kontrolünden geçirilen sürücüsünün 28 yaşındaki Eren A. olduğu tespit edilirken alkollü olan sürücü gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

    Polisten kaçan alkolü sürücü koronalı çıktı #1

    Burada hastane görevlileri tarafından giriş yapıldığında Eren A.’nın 5 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu kapsamda ev karantinasına tabi tutulduğu ortaya çıktı.

    Polis ekiplerinden virüsü ve ev karantinasında olduğunu saklayan alkollü sürücünün yapılan alkol ölçümünde 101 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün korona olduğu ortaya çıktı VİDEO

    Polisten kaçan alkolü sürücü koronalı çıktı #2

    Yasal sınırların üzerinde alkollü olan sürücü koronalı olduğunu saklayarak polis ekiplerini de riske atarken, sürücünün ev karantinasını deldiğini tespit eden polis memurları da hastanede birbirlerini dezenfekte etti.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Eren A.’ya alkollü olarak araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücü, “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işleme tabi tutuldu.

    Polisten kaçan alkolü sürücü koronalı çıktı #3

    Görüş Bildir