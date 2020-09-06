Polisten kaçan alkolü sürücü koronalı çıktı

Aksaray’da salgın karantinasını delerek alkol alan koronavirüslü sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Aksaray'da uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekibi şüphe üzerine seyir halindeki bir araca dur ihtarında bulundu.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlarken, polis ekipleri otomobilin peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu şahıs Küçük Bölcek Mahallesi 2650 sokakta yakalandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDE TESPİT EDİLDİ

Kimlik kontrolünden geçirilen sürücüsünün 28 yaşındaki Eren A. olduğu tespit edilirken alkollü olan sürücü gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Burada hastane görevlileri tarafından giriş yapıldığında Eren A.’nın 5 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu kapsamda ev karantinasına tabi tutulduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerinden virüsü ve ev karantinasında olduğunu saklayan alkollü sürücünün yapılan alkol ölçümünde 101 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün korona olduğu ortaya çıktı VİDEO

Yasal sınırların üzerinde alkollü olan sürücü koronalı olduğunu saklayarak polis ekiplerini de riske atarken, sürücünün ev karantinasını deldiğini tespit eden polis memurları da hastanede birbirlerini dezenfekte etti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Eren A.’ya alkollü olarak araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücü, “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işleme tabi tutuldu.