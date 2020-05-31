Polisten kaçmaya çalışan şahsa 2 bin 798 TL ceza

Denizli’de denetim yapan trafik polislerinin ‘dur’ ikazına uymayarak kaçan sürücü uzun süren kovalamaca sonrası yakalandı. Şahsa 2 bin 798 TL idari para cezası uygulandı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi’nde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri denetim yaptığı esnada bir otomobili durdurmak istedi.

Denetlemeyi gören sürücü ise polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bunun üzerine motosikletli trafik polisleri otomobilin peşine düştü. Polislerin uzun süren kovalamacası sonrası otomobil Yunusemre Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi üzerinde park halinde bulundu.

ÖNCE KAÇTI SONRA GERİ GELDİ

Yakalanan aracın gerçek sürücüsünün R.Y., olduğu ancak yakalanmamak için aracı arkadaşı B.Ö.’ye teslim ettiği ve ardından yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Polislerin B.Ö., ile görüşmesinin ardından R.Y., otomobili bıraktığı yere gelmesi konusunda ikna edildi.

2 BİN 798 TL CEZA KESİLDİ

Şahsın otomobilinin başına gelmesi ile sürücüye polisin ‘dur’ ihtarına uymama, aşırı hız, trafik işaret ve levhaların uyumama, mevzuata aykırı ışık donanımı kullanma ve trafiği tehlikeye düşürme gibi suçlardan 2 bin 798 TL idari para cezası uygulandı. Ardından araç trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.