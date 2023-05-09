İHA

Polonya’da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu.

polisi, Büyük Polonya, Swietokrzyskie ve Kuyavya-Pomeranya bölgelerinde 3 sentetik uyuşturucu laboratuvarına ve depolara baskın düzenledi.

51 milyon euro değerinde 5,8 tonluk uyuşturucu yakalandı

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda piyasa değeri 51 milyon euro olan 5,8 tonluk uyuşturucu ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

Laboratuvarlarda, 3-CMC, 4-CMC sentetik katinon olarak adlandırılan psikoaktif maddelerin üretildiği tespit edildi.

Polis el koydu

Polis, uyuşturucu maddelere ve uyuşturucu üretiminde kullanılan makinelere el koyarken, belirli adreslerdeki depolarda yapılan aramalarda da piyasaya sürülmeye hazır esrar, clefendron, mephedrone, amfetamin, kokain ve MDMA tabletler cinsi uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

13 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi çıkarıldıkları Poznan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı tarafından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilirken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.