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    POMEM ve PMYO yönetmelikleri değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı

    Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) ilişkin yönetmeliklerde yapılan değişiklik Resmi Gazete yayınlandı.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 01:37
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    POMEM ve PMYO yönetmelikleri değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı

    İçişleri Bakanlığı’ndan POMEM ve PMYO’ya dair yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    EVLİLİK İLE İLGİLİ SINIRLAMALAR KALDIRILDI

    Değişikliğe göre POMEM ve PMYO’da öğrenimin devam ettiği esnada evlilikle ilgili sınırlamalar getiren madde yürürlükten kaldırıldı.

    Yönetmelik değişikliği öncesi geçerli olan madde kapsamında öğrenci, evlenme talebini POMEM Müdürlüğü ile Yüksekokul Müdürlüğü'ne bildirdikten sonra, öğrencinin evleneceği kişiyle ilgili soruşturmanın ardından evliliğe izin veriliyordu.

    ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

    Yönetmelik değişikliği ile birlikte POMEM ve PMYOlar'a başvuru yapacak adaylarda aranacak niteliklerde de değişikliğe gidildi.

    'Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak',

    'Devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, rüşvet, gibi suçlardan mahkum olmamak',

    'Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak',

    'Genelev, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan yerlerde çalışmış olmamak' vb adaylarda aranacak niteliklerin belirlendiği maddelerdeki 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.


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