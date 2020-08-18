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    Porsuk Çayı'nda, balıkçıların oltasına el bombası takıldı

    Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda balık tutan bir kişinin oltasına takılan poşetin içinden patlamamış el bombası çıktı.
    • DHA
    • 18.08.2020 - 21:18
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    Porsuk Çayı'nda, balıkçıların oltasına el bombası takıldı

     

    Eskişehir'de, Kırmızıtoprak Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarında balık tutan bir kişinin oltasına sert bir cisim takılması üzerine yanında bulunan arkadaşlarından yardım istedi.

    BOMBA UZMAN EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

    Çekilen oltanın uç kısmında poşet içinde patlamamış el bombasının olduğunu fark eden 2 kişi, polise haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı uzman ekipler, yaptıkları incelemenin ardından el bombasını muhafaza altına aldı.

    Porsuk Çayı nda, balıkçıların oltasına el bombası takıldı #1

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