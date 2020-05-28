Prof. Dr. Ceyhan: Tatilde denizi havuza tercih edin

Epidemiyolog Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gideceklerin, temizlik bakımından denizlerin tercih edilmesini, hareket halinde denizdeki sosyal mesafenin 3 metre olması gerektiğini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonunun açılmasının ardından yaz tatiline gidecekler için uyarılarda bulundu.

"YÜZERKEN DE MESAFEYİ KORUYUN"

Ceyhan, tatile gidecek olanların rahatlıkla suya girebileceğini, 'havuz suyundan yada deniz suyundan virüs bulaşır' diye bir korkularının pek bulunmadığını bildirdi. Ceyhan, "Yüzerken de yine mesafeyi korumak lazım. Orada en çok korkulan şey yine, solunum yolunda bir virüs taşıyan kişinin ağzından, burnundan çıkan damlacıklarla bulaşmış herhangi bir yere değdirip ağza buruna götürme şeklindeki bulaşma. Sosyal mesafeye dikkat edecekler. İnsanlar, suya girmedikleri zaman maske takacaklar. Temizliğe çok dikkat edecekler. Otelde herhangi bir yere ellediklerinde ellerini temizlemeden ağızlarına, burunlarına götürmeyecekler. Yoksa gıdadan, sudan bulaş gibi bir olay pek söz konusu değil. Tuzlu suda virüsün daha az yaşadığı gibi bir şey gösterilmedi. Zaten mantıken de pek söz konusu değil. Dolayısıyla deniz suyunun virüsü öldürücü bir etkisi yok. Ancak her zaman, havuza kıyaslarsanız deniz daha temizdir. Onu tercih etmekte yarar var" diye konuştu.

"SAĞLIK ALTYAPISI YETERSİZ YERLERE GİTMEYİN"

Ceyhan yine yazlıklara gidecek insanların, özellikle gidecekleri yerdeki bazı durumlara bakmaları gerektiğini kaydederek, "Normalde yüz bin nüfuslu yerlerde sağlık alt yapısı yetersiz. İyice düşünmelerinde yarar var. Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyor. Evde kalmak tatile gitmekten daha sağlıklı" dedi.

"KALDIRILAN HER TEDBİR, BİR RİSKTİR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, özel kreşlerin 15 Haziran'da açılacak olması nedeniyle de çocuklarını buraya gönderecek ailelerin dikkat etmesi gereken kurallar olduğunu belirtti. Her kaldırılan tedbirin mutlaka bir risk oluşturduğunu, kreşlerin de yüksek risk taşıyan yerlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Ceyhan, şunları kaydetti:

KREŞLER NASIL ÖNLEMLER ALMALI

"Çünkü neticede oraya giden çocukların mesafeye uyması ve maske takması son derece zor. Kreşlerin açılma nedeni tamamen çalışan anne ve babaların işe gidebilmesini sağlamak. Zorunluysa gidilecek tabi ki. Giderken de kreşlere, mutlaka kendilerine gönderilen rehberlere göre tedbirlerini alacaklar. Ama özellikle çocukların götürülürken mutlaka mesafeyi olabildiğince dikkat etmesi, sınıflarda eskisi kadar çok çocuk bulundurulmaması, havalandırmaların daha fazla olması ve çocukların ellerinin değdiği yerlerin sık sık dezenfektanlarla temizlenmesi ve çocuklara da mümkün olduğu kadar el temizliğinin öğretilmesi yararlı olur. İmkanı varsa ailelerin, kreşe göndermeden bakılabilecekse tercih etmekte yarar var."





"SOSYAL MESAFEYİ 3 METRE DİYE DÜŞÜNMEK LAZIM"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, havuz ve denizlerde uyulması gereken sosyal mesafeye ilişkin tatile gideceklere uyarılarda bulundu. Ceyhan, havuz ve denizlerde sosyal mesafenin karadan farklı olmadığını belirterek, "Karada olduğu gibi eğer havuzda ya da denizde duruyorsanız 1,5 metre yeterli ama hareket halindeyseniz yani yüzüyorsanız 3 metre diye düşünmek lazım" dedi.

"MESAFEYİ ARTIRMAKTA FAYDA VAR"

Ceyhan, su içerisinde maske takılamayacağı için 1,5 metrelik sosyal mesafeyi 2 metre olarak düşünmekte fayda olacağını kaydederek şu ifadelere yer verdi:

"Havuz kenarında da dursanız, içinde de olsanız aynı şey. Maske takmamak riski artıracağı için mesafeyi biraz daha artırmakta fayda var. Bu mesafe göz kararı olacak. 1,5 metreyi şöyle düşünürseniz; iki kol açıklığını tutup elleriniz birbirine değiyor ise arada da 20-30 santimetre mesafe bırakırsanız bu yaklaşık 1,5 metre eder. Yüzerken de aşağı yukarı 3 kulaçlık mesafe de 3 metre eder."