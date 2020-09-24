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    Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu hayatını kaybetti

    Türkiye'de doku ve organ nakli uygulamalarının öncülerinden, Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • AA
    • 24.09.2020 - 05:55
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    Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu hayatını kaybetti

    Bir süredir Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kanser tedavisi gören Karpuzoğlu, 82 yaşında yaşama veda etti.

    Prof. Dr. Karpuzoğlu'nun ölüm haberini, eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal sosyal medya hesabından duyurdu.

    ORGAN VE DOKU NAKLİNİN ÖNCÜLERİNDENDİ

    Türkiye'de ilk organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de Akdeniz Üniversitesindeki Organ Nakli bölümünün de kurucusu olmuş ve ilk organ naklini gerçekleştiren isim olmuştu.

    Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu hayatını kaybetti #1

    Akdeniz Üniversitesinde halen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ismini taşıyan Organ Nakli Enstitüsü bulunuyor.

    Karpuzoğlu'nun vefat haberi üzerine tıp camiasından da çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.

    Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu hayatını kaybetti #2

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