Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi alınmayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı ile ilgili aldığı kararı duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle huzurevleri için karar alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

Bakanlık, ürünlerin risk taşıma ihtimali nedeniyle huzurevlerine çiçek veya hediye gönderilmemesini de istedi.

Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

HUZUREVLERİNDE ANNELER GÜNÜ VE RAMAZAN BAYRAMI İÇİN KARAR

"Kuruluşlarımıza ziyaret yasağı bulunmakta ve personelimizin giriş çıkışları da gerekli sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 23-24-25 Mayıs’ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir.

HEDİYE VE ÇİÇEK...

Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişi bir risk teşkil etmektedir, bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir.

FİZİKİ ZİYARETLERE KAPALI, DİJİTAL ZİYARETLERE AÇIK

Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin, belirlenen kurallara gereken özeni göstereceğine inanıyor, milletimizin kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un da ifade ettiği üzere, huzurevlerimiz bu bayram, fiziki ziyaretlere kapalı; dijital ziyaretlere açık olacak."