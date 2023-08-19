Rekabet Kurulu'ndan yumurta viyolü üreten 5 firmaya soruşturma Rekabet Kurulu, yumurta viyolü (kartonu) üretimi alanında faaliyet gösteren Dentaş Kağıt,, Güneş Viol, Güres Tavukçuluk, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Özay Karton hakkında, rekabete aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı.

AA & Ensonhaber

Rekabet Kurulu, yumurta viyolü (kartonu) üretimi alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde yer alan "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Firmalar hakkında soruşturma açıldı

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri yeterli ve ciddi bulan Rekabet Kurulu, Dentaş Kağıt Ağaç Mamulleri ve Gıda Mad. Sanayi ve Ticaret AŞ, Güneş Kalıplı Basma Kutu Ambalaj San. ve Tic. AŞ, Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret AŞ, Keskinoğlu Tav. ve Dam. İşi. San. Tic. AŞ ve Özay Karton Ambalaj Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.