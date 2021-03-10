Rekabet Kurulu'nun Google kararı, Yılın En iyi Rekabet Kararı ödülüne aday

Rekabet Kurulu'nun 2020'de Google'a karşı yürüttüğü soruşturmalarda aldığı kararlar, Global Competition Review tarafından küresel ölçekte 'Yılın En iyi Rekabet Kararı'na aday gösterildi.

Rekabet Kurulu'nun dijital platformların yol açtığı rekabet sorunları ile baş etmede adını dünyaya duyurmaya devam ediyor.

REKABET OTORİTESİNCE ALINAN EN İYİ KARARLAR ARASINDA

Kurul adlığı söz konusu kararlar ile “Küresel Rekabet Ödülleri” içerisinde dünya genelinde 2020’de bir rekabet otoritesi veya mahkeme tarafından yapılan en iyi uygulamalar arasında yer almayı başardı.

Rekabet Kurulu, Şubat 2020’de Google’ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına hükmederek Google’a yaklaşık 98 milyon TL idari para cezası verip tedbir getirmişti.

GOOGLE'A 197 MİLYON LİRALIK CEZA

Kurum Kasım 2020’de ise, küresel bazda geniş bir tartışma zeminine sahip olan konuda bir ilke imza atarak Google’ın metin/Adwords reklamları ile organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırdığına hükmetmiş, yaklaşık 197 milyon TL’lik idari para cezası vererek ve tedbir getirmişti.

GCR Awards 2021’de “Yılın İcra Eylemi”ne adaylar şunlardan oluştu:

- Almanya’nın Facebook zaferi

- Türkiye’nin Google kararları

- Fransa’nın Google’a uyguladığı geçici tedbir kararları

- ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Sandoz davasını erteleme kararı

- ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Christopher Lischewski hakkındaki aldığı karar

- Portekiz’in gıda perakendecileri hakkında aldığı karar.