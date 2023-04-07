Reshad Strik, Hatay'da depremzedeleri yalnız bırakmadı Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a geldi. Strik, şehirlerdeki konteyner kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret ederek moral verdi.

AA

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye birçok ünlü akın etti.

Depremzedelere moral vermek için bölgeye giden oyunculardan biri de Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu ve televizyon programcısı Reshad Strik oldu.

Depremzedeleri yalnız bırakmadı

TRT Belgesel kanalında "Ailenin Yeni Üyesi" isimli kültür programıyla Türkiye'deki birçok şehri gezerek tanıtımını yapan Strik, depremlerin ardından Türkiye'ye geldi.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak, depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da vatandaşlarla bir araya gelen Strik, biraz olsun deprem psikolojisinden uzaklaştırmak istediği çocuklarla oyunlar oynuyor, çeşitli aktivitelere katılıyor.

"Şu anda buraları geziyorum, bakıyorum ve inanamıyorum"

Strik, AA muhabirine, elinden geldiğince depremzedelerle bir arada olmaya çalıştığını söyledi.

Bu coğrafyayı tanıdığını belirten Strik, "Televizyon programı kapsamında bu bölgede defalarca bulundum. Depremin etkilediği şehirler, iyi bildiğim ve çok sevdiğim yerler. Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Hatay... Şu anda buraları geziyorum, bakıyorum ve inanamıyorum." dedi.

Evlerine konuk olduğu aileleri düşünüyor

Strik, 5 yıl boyunca yaptığı belgesel programı sayesinde birçok aileyle tanışma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

"Çok zor bir durum"

Depremin bölgedeki hemen hemen herkesi etkilediğini anlatan Strik, "Belgesel çekimleri kapsamında evlerinde kaldığım, konuk olduğum aileler, 'Acaba şu an ne yapıyor?' diye düşünüyorum. Bazılarını telefonla aradım, ulaşamadım. Haber yok. Çok zor bir durum." diye konuştu.

"Türkiye, yardımlaşma ve dayanışma konusunda çok iyi bir ülke"

Hatay'daki depremin çok yıkıcı olduğuna dikkati çeken Strik, şöyle devam etti: