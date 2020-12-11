Resulayn şehitleri, memleketlerine uğurlandı

Şehit Jandarma Yüzbaşı Kurt'un cenazesi Antalya'ya, şehit Jandarma Uzman Çavuş Anar'ın cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehitlerin naaşları, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Buradaki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan dua etti.

MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Askerlerin omzundaki şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, uçağa konuldu.

Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un (34) cenazesi memleketi Antalya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın (28) cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Milli Savunma Bakanlığı'nın taziye mesajında şehitlerin fotoğraflarına yer verilerek, "Suriye-Resulayn bölgesinde bulunan yol kontrol noktasına teröristler tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.